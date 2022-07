Kein Geld mehr für das Programm : Sprach-Kitas in NRW droht das Aus

Kinder-Rucksäcke hängen in einer Kita. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Düsseldorf Der Bund hat das Ende der Projektförderung für das Programm „Sprach-Kita“ angekündigt. Etwa 1500 Stellen von Fachkräften in Kitas sind in NRW bedroht. Viele sehen das Land in der Pflicht.