Staatsbesuch auf dem Ausflugsdampfer Steinmeier empfängt italienischen Präsidenten Mattarella in Bonn

Es ist gegen halb 12 Uhr an diesem Samstagvormittag, als am zugigen Bonner Stresemannufer das Spektakel beginnt. Jogger und Spaziergänger bleiben stehen und schauen neugierig, als die Wagenkolonne auf das UN-Gelände einbiegt. Mehrere Dutzend schwarzer Limousinen, angeführt von einer Staffel „Weißer Mäuse“ – Motorradpolizisten in weißen Jacken –, bewaffnete Bereitschaftspolizisten, Männer mit ausgebeulten Sakkos und Knopf im Ohr, Blaulicht überall, ein Polizeihubschrauber kreist. Staatsbesuche, zu Hauptstadtzeiten ein fast alltäglicher Anblick, sind selten geworden. Und erregen entsprechend Aufsehen.