Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen Streit um NRW-Klimaschutzpaket

Für die Ausführungen der Wirtschaftsministerin hätte man nicht so früh aufstehen müssen, ätzte der Chef der FDP-Landtagsfraktion Henning Höne gleich zu Beginn seiner Rede im Düsseldorfer Landtag. Die Plenarsitzung war am Mittwoch wegen der defekten Klimaanlagen und den zu erwartenden hohen Temperaturen auf acht Uhr früh vorverlegt worden. Hönes Spott zielte auf die Vorstellung des ersten Klimaschutzpakets von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) ab. Die habe aber lediglich ein Sammelsurium von Dingen vorgestellt, die ohnehin geplant und bekannt gewesen seien, so der Liberale. Und Oppositionsführer Jochen Ott (SPD) kritisierte gleich mal, dass nicht Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) selbst zu einem derart zentralen Thema im Landtag gesprochen habe. „Das ist das Grundproblem dieser Regierung: Nichts ist Chefsache.“