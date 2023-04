Studie der Telekom Stiftung Neues Arbeitszeitmodell für Lehrkräfte

Vieles an deutschen Schulen liegt im Argen, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Zu viel Unterricht fällt aus, es mangelt an Lehrkräften. Gerade erst hat NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) eine Handlungsempfehlung herausgegeben, mit der die weit verbreitete Teilzeitarbeit bei den Lehrkräften reduziert werden soll. Einen anderen Weg will Mark Rackles beschreiten, der sich auf Bildungsberatung spezialisiert hat und früher Bildungsstaatssekretär im Berliner Senat war. In einer Studie für die Deutsche Telekom Stiftung empfiehlt er, das völlig veraltete Deputatsystem an deutschen Schulen abzuschaffen und durch ein Jahresarbeitszeitmodell zu ersetzen.