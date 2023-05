Kommentar zum neuen Reviervertrag Taten folgen lassen

Der Strukturwandel im rheinischen Revier dürfte die größte Herausforderung für die nordrhein-westfälische Landesregierung in der laufenden Wahlperiode sein. Weg von der Abbaggerung ganzer Landstriche und der Verstromung der Braunkohle, verbunden mit dem Abbau Tausender Arbeitsplätze, und hin zu einem Aufbruch in die Welt der Erneuerbaren mit zukunftsträchtigen Projekten und einer hohen Anzahl neuer Arbeitsplätze – und das in nicht einmal sieben Jahren. Da haben sich alle, die am Dienstag den neuen Reviervertrag unterschrieben haben, eine ganze Menge vorgenommen.