Kommentar zum Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des Bundestages Tricks und Glatteis

Gut gebrüllt, Löwe: Die Unionsfraktion im Bundestag will einen Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank. Jeder parlamentarische Untersuchungsausschuss hat – bei allen berechtigten Fragen – seine Dramaturgie. In diesem Fall wäre das Politschauspiel wohl so aufgebaut, dass kurz vor der Bundestagswahl der Abschlussbericht fertig wäre. Wenn es am Ende dazu beiträgt, dass dem Zeugen Olaf Scholz in seiner Funktion als Bundeskanzler der entscheidende Prozentpunkt für eine Wiederwahl fehlt -- Mission erfüllt.