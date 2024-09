Ukraine-Krieg Den Kurs fortsetzen und das Land weiter unterstützen

Die Auftritte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei denen er um weitere Waffen für den Abwehrkampf gegen Wladimir Putins Kreml-Truppen bittet, sind zur tragischen Routine geworden. Unermüdlich wirbt er für weitreichende Waffen, um Russlands Nachschub an Kriegsgerät bekämpfen zu können. So auch beim mittlerweile schon 24. Treffen der Verbündeten auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz, wo Selenskyj zum ersten Mal persönlich dabei war, um die Bedeutung seiner Forderungen zu unterstreichen.