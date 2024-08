US-Wahlen Positive Energie bei Harris und Walz

Selbst für amerikanische Standards hat sich die Dynamik in diesem Präsidentschaftswahlkampf dramatisch verändert. Und das in einer Weise, die zu Beginn dieses Sommers nicht vorhersehbar war. Da standen sich noch ein verurteilter Straftäter und ein altersschwacher Präsident in einem Unbeliebtheitswettbewerb gegenüber.