Kommentar zum US-Wahlkampf Aufgeheiztes Klima

Zwei Attentatsversuche in zwei Monaten – die schleichende Gewöhnung an politische Gewalt in den USA muss ein Weckruf sein. Dass ausgerechnet Donald Trump ins Visier geraten war, entbehrt dabei nicht der Ironie. Trägt doch niemand mehr zur Verrohung der Sitten bei als der Ex-Präsident. Gerade erst hetzte Trump gegen haitianische Flüchtlinge. Denen hängte er frei erfunden an, Katzen, Hunde und andere Haustiere der Einheimischen zu stehlen und aufzuessen. In der Folge gab es Bombendrohungen gegen lokale Einrichtungen, während die berüchtigten Schlägertrupps der rechtsextremen „Proud Boys“ in der Stadt Schrecken verbreiteten.