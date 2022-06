Kulturministertreffen der G7 in Bonn : Vereint gegen Desinformation

Staatsministerin Roth in Bonn: „Wir aldürfen uns als Demokratien nicht zurücklehnen“. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Kultur- und Medienminister der G7-Staaten haben sich in Bonn getroffen. Die Staaten wollen gemeinsam mehr Anstrengungen für den Erhalt der Presse- und Meinungsfreiheit und gegen Desinformation unternehmen – das hielten sie in einem Communiqué fest.



Von Benjamin Westhoff

Die Kultur- und Medienminister der G7-Staaten wollen die Presse- und Meinungsfreiheit stärken und haben bei ihrem Treffen in Bonn am Sonntag ein Kommuniqué dazu verabschiedet. Es bestehe große Einigkeit darin, sich für die Stärkung der Pressefreiheit einzusetzen und Initiativen gegen Desinformation und Propaganda zu unterstützen, sagte die deutsche Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), nach der Konferenz im Kameha-Hotel.

Das Treffen fand wenige Tage vor dem großen Gipfel der sieben führenden Industrienationen im bayerischen Elmau statt. Es ist nicht der erste Kongress unter der diesjährigen deutschen G7-Führung, der in Bonn und der Region angesetzt war: Im Mai hatten sich bereits die Finanzminister Deutschlands, der USA, Kanadas, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und Japans auf dem Petersberg getroffen.

Stärkung der Presse und Meinungsfreiheit

Am Sonntag ging es bei den Medienministern in Bonn vor allem die Stärkung der Presse und Meinungsfreiheit sowie den Schutz und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Journalisten – auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Deshalb war auch der ukrainische Kultur- und Medienminister Oleksandr Tkachenko digital zugeschaltet.

Der Krieg habe gezeigt, dass Desinformation eine gefährliche Waffe sei, da sie versuche, Menschen zu manipulieren, hatte Roth vor der Konferenz der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Gerade Russland habe dies seit Kriegsausbruch auf perfide Weise getan. „Desinformation, Propaganda und das Schaffen von Feindbildern sind ein gefährliches Werkzeug dieses Krieges mit anderen Mitteln geworden. Gerade jetzt dürfen wir uns als Demokratien da nicht zurücklehnen“, so Roth. Putins Krieg sei auch ein Krieg gegen die Kultur der Demokratie. Gerade in Zeiten, in denen es weltweite Auseinandersetzungen zwischen der Idee der Demokratie und autoritären Staaten und Regimen gebe, sei es wichtig deutlich zu machen, welche Bedeutung eine freie Presse und der Schutz von Journalisten habe.

Die Staatsministerin und ihr kanadischer Amtskollege Pablo Rodriguez zogen am Sonntag ein positives Fazit. Roth zeigte sich erfreut darüber, dass es gelungen sei, das Thema der Medienpolitik erstmals als eigenes Themenfeld in den G7-Prozess einzugeben. „Wir wollen, dass Medienpolitik auch weiter ein selbstständiges Arbeitsfeld ist. Sowohl auf G7 als auch auf internationaler Ebene.“ Die beiden bezeichneten die Beratungen als intensiv und ergiebig. „Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich an den gleichen Dingen arbeiten und voneinander lernen können“, so Rodriguez.

Ausweichende Antworten auf den Fall Assange

Der Kanadier betonte weiter, dass der Einsatz für eine freie Presse dem Schutz der Demokratie diene. Eine demokratische Gesellschaft sei auf eine „lebhafte und unabhängige Medienlandschaft“ angewiesen, sagte er. Deshalb sei in Kanada auch eine Initiative gestartet worden, um Internetkonzerne wie Facebook und Google bei der Nutzung von Medieninhalten stärker zur Kasse zu bitten.

Konkrete gemeinsam Maßnahmen oder Sanktionen wurden im Kommuniqué nicht vereinbart. Man habe aber diskutiert, wie man zum Beispiel Medienkompetenz als eine Art „Immunstärkung“ fördern könne. Denn Propaganda arbeite mit Verunsicherung und der Frage wem man überhaupt noch trauen könne, sagte Roth.

Pressefreiheit Bereits 29 Journalisten in diesem Jahr getötet Laut Barometer der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen wurden 2022 weltweit bisher 29 Journalisten getötet. Allein sieben fanden in der Ukraine den Tod. Diese Zahl wird nur in Mexiko übertroffen: Hier starben 2022 bisher acht Journalisten. Außerdem wurden in diesem Jahr zwei Mitarbeiter von Medienunternehmen getötet. Weltweit befinden sich zur Zeit 362 Journalisten in Haft. Daneben sind 19 Mitarbeiter von Medienunternehmen und 92 Bürgerjournalisten und Blogger inhaftiert. 2021 waren 488 Journalisten und Medienschaffende im Gefängnis – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Reporter ohne Grenzen wurden 2021 46 Journalisten getötet und zwei sind verschwunden. ga

Im Fall der drohenden Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange von Großbritannien an die USA vermied die Staatsministerin auf Nachfrage eine Bewertung, bekundete allerdings ihre Erwartung, dass Assange ein „sehr faires Verfahren in den USA“ erhält. Assange habe Informationen bekannt gemacht, die „für die Öffentlichkeit und für die Demokratie durchaus relevant“ gewesen seien.