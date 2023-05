Kommentar zum US-Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis Verschrobenes Narrativ

Ohne Not legte sich der Gouverneur mit dem größten Steuerzahler und Arbeitgeber des Sonnenstaates an, weil Disney gewagt hatte, die Diskriminierung sexueller Minderheiten in Florida zu kritisieren. Dann sorgte DeSantis nach seiner triumphalen Wiederwahl im November für eines der schärfsten Abtreibungsverbote in den USA. Glaubt er im Ernst, die von ihm betriebene Sechswochenfrist sei eine Wahlempfehlung für Frauen im suburbanen Amerika?