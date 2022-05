Sondersitzung des Verteidigungsausschusses : Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am 13. Mai

Deutsche Militärhilfe im Ukraine-Krieg : Was spricht für, was gegen Waffenlieferungen in die Ukraine? In der Ampel-Koalition schwelt auch nach der Ankündigung neuer Militärhilfen für die Ukraine der Konflikt über die Lieferung schwerer Waffen weiter. Vizekanzler Robert Habeck versucht nun, den eingeschlagenen Weg zu erklären.