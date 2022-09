Wahlen in Italien, Schweden und Bulgarien : Fallen die Brandmauern gegen Rechtsaußen?

Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion, spricht bei der Pressekonferenz. Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Brüssel Der Herbst bringt Neuwahlen in Schweden, Italien, Lettland und Bulgarien. In zwei Ländern ist ein Erstarken rechter Kräfte zu verzeichnen, in einem wird eine Einmischung des Kremls befürchtet. EVP-Chef Weber sorgt für zusätzliche Irritationen.