Vermittlung im Ukrainekrieg Warum dem Westen Orbans Reise zu Putin nicht geheuer ist

Schwingt sich der ungarische Regierungschef Viktor Orban da gerade zum Friedensengel Europas auf? Er selbst hätte wohl nichts gegen diesen Titel. Dem Überraschungsbesuch in Kiew nur einen Tag nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft hat er mit der Visite in Moskau nun den nächsten Coup folgen lassen. In der Ukraine hatte Orban für einen Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie plädiert, um Friedensgespräche zu ermöglichen. Das dürfte nach dem Geschmack Moskaus gewesen sein.