Landtagswahlen und Polarisierung Warum der Stadt-Land-Konflikt gar keiner ist

Ziehst du langsam (so ist im Lucky-Luke-Band „Calamity Jane“ auf dem Ortsschild von El Ploma zu lesen), dann zieh schnell – und zwar weiter. Eine gewisse Grundskepsis von Dorfbewohnern gegen externe Einflüsse ist demnach weder ein neues noch ein deutsches Phänomen. Manchmal ist es gut, sich dessen zu vergewissern. Denn der alarmistische Chor, der nach der Wahl in Brandenburg an diesem Sonntag wieder das Lied vom Konflikt zwischen den „Wissenseliten“ in den Metropolen und der „abgehängten Landbevölkerung“ anstimmen wird, ist praktisch schon zu hören.