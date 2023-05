Klimaschutz oder Naturschutz? Warum grüne Politik nicht immer grün ist

Distanz und Spaltung verbanden die Menschen in der Bonner Südstadt bis dato gemeinhin mit den Bahnschranken, die ihr Viertel teilen. Allenfalls noch mit den schmiedeeisern umwehrten Vorgärten, die ehedem Noblesse von Gewöhnlichkeit abgrenzte. Wenn in den Straßen zwischen Reuterstraße, Poppelsdorfer Schloss und Rhein neuerdings häufiger das Trennende betont wird, hängt dies ausgerechnet mit einem urdemokratischen Verfahren zusammen. Gemeint ist die jüngste Kommunalwahl, bei der die Grünen in dem Gründerzeitviertel mit 32 Prozent der Stimmen die Nase weit vorne hatten. Der seitdem im Stadtrat entscheidenden Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt war in der Südstadt im September 2020 ein komfortables Kissen von insgesamt mehr als 60 Prozent beschert.