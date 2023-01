Kommentar zur Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol in Washington : Wehrhafte Demokratie

Meinung Die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol in Washington deuten auf einen versuchten Staatsstreich hin, schreibt Thomas Spang. Es brauche daher eine eindeutige Antwort des Rechtsstaats.

Zwei Jahre nach dem Sturm auf den US-Kongress besteht kein Zweifel mehr daran, was an diesem Tag geschehen war. Es handelte sich nicht um einen außer Kontrolle geratenen Protest enttäuschter Anhänger des mit sieben Millionen Stimmen abgewählten Donald Trump. Den Ereignissen nicht gerecht wird auch die anfängliche Einschätzung eines von Super-Fans und QAnon-Schamanen dominierten „Clown-Coups“. Dank der akribischen Aufarbeitung des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar über die letzten 18 Monate lässt sich dieser Tag korrekt nur als versuchter Staatsstreich beschreiben. Dass der von Trump inszenierte Putsch scheiterte, macht diese Breitseite auf die Demokratie in Amerika dabei nicht weniger bedeutsam. Es war das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein bei freien und fairen Wahlen unterlegener Präsident den Willen des Volkes nicht akzeptieren wollte.