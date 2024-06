50 Jahre nach dem WM-Finale von München Wie Deutsche und Niederländer wieder Freunde wurden

Analyse · Vor 50 Jahren, am 7. Juli 1974, trafen die Nachbarländer im WM-Finale von München aufeinander. Nach intensivem Spiel wurde Deutschland Weltmeister. Die Rivalität, die zeitweise in Feindschaft umschlug, hatte einen ersten Höhepunkt erreicht. Seitdem hat sich vieles verändert, und heute sind sich beide Nationen so nah wie selten in der Geschichte

26.06.2024 , 14:04 Uhr

Kapitäne unter sich: Franz Beckenbauer gegen Johan Cruyff beim Fußballweltmeisterschafts-Finale Deutschland gegen die Niederlande am 7. Juli 1974 in München, das für die Deutschen das bessere Ende hatte FOTO: DPA Foto: dpa