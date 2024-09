Nach dem Rücktritt von Lang und Nouripour Wo die Krise der Grünen in den Bonner Vorgarten wuchert

Ach, was war das für ein schöner Abend, fast auf den Tag genau vor vier Jahren auf dem Münsterplatz! Eis gab’s. Und dazu ein sonores Trommeln auf all den Sitzkartons, das der Bonner Septemberwind als Crescendo so lange durch die Stadt trug, bis nur noch Annalena Baerbock einen Tusch draufsetzen konnte: „Was Katja anpackt, das gelingt auch!“ Recht hatte sie. Drei Tage später wählten die Bonner „Katja“, die mit Nachnamen Dörner heißt, mit klarer Mehrheit zur ersten grünen Oberbürgermeisterin ihrer Stadt. Und ja, „Annalena“: Sie führte die Partei als Spitzenkandidatin ein Jahr später (einem etwas holprigen Wahlkampf zum Trotz) mit knapp 15 Prozent in Regierungspflichten. Und sich selbst ins Amt der Bundesaußenministerin.