Kriminalität Zahl der Raubüberfälle in NRW steigt deutlich

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen werden zunehmend unsicherer. So stieg die Zahl der Raubüberfälle in NRW innerhalb eines Jahres (von 2022 auf 2023) um zwölf Prozent auf 12.625 Fälle, wie das Landesinnenministerium unserer Redaktion mitteilte. Im Vergleich zu 2018 bedeuten die Fälle sogar einen Anstieg von rund 20 Prozent; damals hatte es 10.531 Raubdelikte gegeben.