SAT.1-Show startet im November Alle Infos zur elften Staffel von „Promi Big Brother“

Der erste Promi, der für das Reality-Format feststeht, ist Schlagersänger Peter Klein, der Stiefvater von Daniela Katzenberger. Der gelernte Maler und Lackierer war nicht nur 2011 Teil der Casting-Show „X-Factor“, er trat auch in dem Format seiner berühmten Stieftochter „Daniela Katzenberger - natürlich blond“ auf. Fans kennen ihn außerdem auch aus dem „Sommerhaus der Stars“. Seine Beziehung zu Katzenbergers Mutter Iris Klein zerbrach in diesem Jahr in einem öffentlichen Rosenkrieg.