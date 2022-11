Fußball-WM : Protest? Zuschauer mit Özil-Bildern und Mund-zu-Geste

Zuschauer halten Bilder von Deutschlands ehemaligem Nationalspieler Mesut Özil in die Höhe. Foto: Federico Gambarini/dpa

Al-Chaur Beim ersten WM-Spiel hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein Zeichen gesetzt. Nun scheint es eine Art Protest gegen den Protest zu geben.

Beim WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Spanien haben Zuschauer Bilder des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil in die Höhe gehalten. Außerdem hielten sich einige von ihnen im katarischen Al-Bait-Stadion den Mund zu.

Damit spielten sie offensichtlich auf die Geste der DFB-Elf vor deren ersten WM-Spiel gegen Japan an. Mit der Geste hatte das Team am Mittwoch gegen das Verbot der „One Love“-Armbinde durch den Weltfußballverband FIFA protestiert. Die Kapitänsbinde soll ein Symbol für Vielfalt und Meinungsfreiheit sein. Besonders in Katar selbst war diese Geste der Nationalspieler auch kritisiert worden.