Tod von Muriel Furrer Rad-WM wird fortgesetzt - Staatsanwaltschaft ermittelt

Trotz des Todes der 18 Jahre alten Schweizerin Muriel Furrer wird die Straßenrad-WM in Zürich fortgesetzt. Das gaben der Weltverband UCI und das lokale Organisationskomitee (LOC) bekannt. „Die Rennen werden fortgesetzt, das ist der Wunsch der Familie“, sagte Olivier Senn vom LOC. Am Samstagmittag steht das Frauenrennen auf dem Programm, am Sonntag starten die Männer.