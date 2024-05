Tennis „Rafas Moment“: Zverev besiegt Nadal im French-Open-Showdown

„Wenn es das letzte Mal war, habe ich es genossen“, sagte der 37-jährige Nadal: „Für mich ist es so besonders, die Liebe der Menschen an dem Ort zu spüren, den ich am meisten liebe.“ Für Zverev, der beim Erstrunden-Showdown mit 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 die Oberhand behielt, hatte Nadal nur lobende Worte übrig: „Ich muss Sascha zu diesem großartigen Match gratulieren. Ich wünsche dir wirklich das Beste für das Turnier. Du verdienst mehr.“