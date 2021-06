Kampf gegen Steuervermeider : Scholz: Historischer Durchbruch bei Digitalsteuer erzielt

London Bisher nutzen vor allem Großkonzerne wie Apple und Google Steueroasen, um ihre Gewinne möglichst gering zu versteuern. Dem wollen die G7 einen Riegel vorschieben - ein Modell dafür steht.

Weltweite Mindeststeuer und Besteuerung an dem Ort, an dem Gewinne erzielt werden: Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich wichtige Industrienationen auf die Pfeiler einer weltweiten Digitalsteuer verständigt.

„Das ist jetzt die endgültige Weichenstellung“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in London. „Das ist der Durchbruch, den wir lange erwartet und erhofft haben und für den wir so hart gearbeitet haben.“ Es handle sich um ein gutes Ergebnis für Deutschland wie auch für die Welt, betonte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens der G7-Finanzminister. Beim britischen Sender Sky News sprach er von einem „historischen Moment“, der die Welt verändern werde. Nur noch Details seien zu klären.