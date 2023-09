Basketball-WM Schröders größtes Spiel um Gold und Respekt

Doch die Geschichte ist nicht beendet. Am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und Magentasport) können sich die Basketballer in der Mall of Asia Arena gegen Serbien erstmals zum Weltmeister krönen - der 29 Jahre alte Schröder würde seinen Platz im deutschen Basketball-Geschichtsbuch damit endgültig zementieren. „Ich kann immer noch nicht schlafen, weil es so heftig ist“, sagte er nach dem packenden Halbfinale in dem Video, das er auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte. Der Sieg über die USA, den Schröder anführte, war der wohl beeindruckendste in der Verbandsgeschichte.