Shakira gegen Piqué : Shakiras bittersüße Rache

Der DJ und Musikproduzent Bizarrap und die Sängerin Shakira bei den Dreharbeiten zu ihrem Song. Foto: dpa/Prensa

Madrid Im vergangenen Sommer trennten sich die Latin-Popqueen und Gerard Piqué – der Fußballstar des FC Barcelona hatte sich in eine sehr viel jüngere Frau verliebt. In ihrem neuesten Song schlägt die Sängerin zurück.

Es ist ein spektakulärer Schlag gegen ihren Ex-Partner Gerard Piqué, den früheren Barça-Fußballstar, der Shakira und die beiden gemeinsamen Kinder im vergangenen Sommer wegen einer Jüngeren sitzenließ. Und es ist zugleich ein Song, der allen Frauen gewidmet ist, die von ihren Männern hintergangen und im Stich gelassen werden.

Diese Mischung erklärt vermutlich, warum das neue Lied der kolumbianischen Popqueen Shakira im Rekordtempo zum Welthit wurde. Schon in den ersten 24 Stunden nach Lancierung wurde der Titel „Music Sessions #53“ auf den großen Streaming-Plattformen millionenfach aufgerufen. Auf Youtube wurde das Musikvideo, das am 11. Januar veröffentlicht wurde, bereits mehr als 100 Millionen Mal abgespielt. „Du dachtest, du würdest mich verletzen, aber du hast mich stärker gemacht“, singt „Shak“, wie sie auch genannt wird, im rhythmischen Pop-Rap-Stil und in spanischer Sprache. „Die Frauen weinen nicht mehr, die Frauen rechnen ab“, fügt sie hinzu – quasi als Ermutigung aller weiblichen Beziehungsopfer.

In ihrem Fall erfolgt die Abrechnung mit Piqué nicht nur über ihre Anwälte, sondern eben auch musikalisch. Die Anwälte setzten durch, dass Shakira nach dem Ende der zwölfjährigen Beziehung das Sorgerecht für die beiden neun und sieben Jahre alten Kinder erhielt. Und dass sie zusammen von Barcelona nach Miami im US-Staat Florida ziehen dürfen, wo Shakira ihren neuen Wohnsitz hat.

Versöhnung ausgeschlossen

Sie hege keinen Groll gegen ihn, bekennt die 45-Jährige in ihrem Song: „Ich wünsche dir viel Glück mit meinem mutmaßlichen Ersatz.“ Sie weine Piqué, der nun mit einer 22-Jährigen liiert ist, keine Träne nach. Eine Versöhnung schließe sie aus: „Ich komme nicht zu dir zurück, auch wenn du bettelst.“

Selbstbewusst heißt es im Liedtext, den sie zusammen mit dem argentinischen Kult-Discjockey Bizarrap (auch bekannt als Bzrp) produzierte: „Ich bin so viel wert wie zwei 22-Jährige. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht.“ Oder in anderen, nicht weniger eindeutigen Worten: „Du hast eine Rolex gegen eine Casio eingewechselt.“

Piqué antwortete inzwischen auf diesen Vergleich mit kühler Ironie: „Casio-Uhren halten das ganze Leben“, sagte er. Er kündigte zugleich an, dass der Uhrenhersteller Casio zum Sponsor seines neuesten Sportprojekts werde. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine neue spanische Kleinfeldliga mit dem Namen „Kings League“, deren Spiele im Internet gestreamt werden.

Feministisches Manifest

Shakira spricht derweil im sozialen Netzwerk Instagram darüber, wie ihr das Songschreiben geholfen habe, die Trennung von Piqué zu verarbeiten. Sie erklärt ihr neues musikalisches Werk zu einer Art feministischem Manifest für alle, die eine Beziehungskrise durchmachen. Sie ermuntert die Frauen, sich in der Männerwelt nicht unterkriegen zu lassen.

„Ich umarme alle Frauen, die sich gegen jene auflehnen, die uns ignorieren. Frauen, die verteidigen, was sie fühlen und denken, die die Hand heben, wenn sie nicht einverstanden sind.“ All diese Frauen seien nun ihre Inspiration gewesen. Deswegen sei die Popularität des Hits nicht nur ihr Erfolg, sondern der Verdienst aller Frauen.

Auch ihre Probleme mit dem spanischen Finanzamt tauchen im Song auf. Piqué habe sie mit der Schwiegermutter – die in Barcelona in der Nachbarvilla wohnte – und mit einem Berg an Steuerschulden alleingelassen, singt sie in ihrer Erfolgsnummer. Immerhin kann sich die Hüftschwungkönigin damit trösten, dass ihr der neue Rache-Welthit jetzt schon, nach wenigen Tagen, Millioneneinnahmen beschert. Die kann sie gut gebrauchen, denn Spaniens Fiskus will sie zu einer Steuerstrafe in Höhe von 23,5 Millionen Euro verdonnern. Die Staatsanwaltschaft fordert sogar, sie wegen Steuerbetrugs acht Jahre ins Gefängnis zu schicken.

