Al-Rajjan Ex-Weltmeister Spanien und Außenseiter Marokko liefern sich einen packenden Fight im WM-Achtelfinale - und ganz am Ende jubelt Marokko. Zum Helden wird Torwart Bono.

„Das war eine marokkanische Wand

Der ehemalige Weltmeister Spanien schaffte es dadurch nicht, in 120 hochspannenden, aber torlosen Minuten plus dem folgenden Elfmeterschießen auch nur einen Treffer gegen die Marokkaner zu schießen. Schon im WM-Achtelfinale 2018 (gegen Russland) und im EM-Halbfinale 2021 (gegen Italien) waren die Spanier jeweils im Elfmeterschießen gescheitert. Bei Weltmeisterschaften war es für die Spanier bereits die vierte Niederlage in einem Elfmeterschießen. So nervenschwach war noch keine andere Nation. Zudem vergab Spanien erst als zweites Team bei einer WM alle Versuche in einem Elfmeterschießen. Das war zuvor nur der Schweiz 2006 gegen die Ukraine bei der WM in Deutschland passiert.