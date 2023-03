Chorkonzerte im Pantheon in Bonn : Starke Stimmen

Bonn Der Bonner Jazzchor und Vocal Line geben zwei gemeinsame Konzerte im Pantheon. Das ist Gesang auf hohem Niveau. Und hat etwas mit einem Angebot zu tun, das man nicht ablehnen kann.

Auf was für einem hohen Niveau sich der Bonner Jazzchor inzwischen bewegt, verdeutlicht eine Anfrage: Niemand geringerer als der ehemalige Real-Group-Bariton Morten Vinther (und damit ein einstiges Mitglied einer der besten A-cappella-Formationen der Welt) hat das Ensemble gebeten, drei von ihm vertonte Gedichte von Theodor Storm einzusingen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Wie das klingt, hat der Jazzchor jetzt in gleich zwei ausverkauften Konzerten im Pantheon demonstriert und dabei bewiesen, dass Vinthers Anfrage durchaus bei dem richtigen Vokal-Klangkörper landete – und es doch auch andere Optionen gegeben hätte.

Der Bonner Jazzchor (BJC) hat sich für seine Konzerte immerhin Unterstützung eingeladen und das befreundete dänische Ensemble Vocal Line zum wiederholten Mal in die Bundesstadt geholt. Und das gehört nicht erst seit dem Sieg beim „Eurovision Choir“-Wettbewerb 2019 zu den besten A-cappella-Formationen Europas. Schon der unglaubliche Auftakt mit Peter Gabriels „Blood Of Eden“ samt vorgeschaltetem Björk-Intro spricht Bände; später folgen unter anderem „Erase Me“ mit einem fantastischen Alt-Solo sowie Coldplays „Everglow“.

Technisch sitzt jeder Ton

Doch der BJC kann mithalten, unter anderem mit dem zarten „Saint Cäcilia“ sowie einer der besagten Storm-Vertonungen, dem starken „Du willst es nicht mit Worten sagen“. Nicht ganz so überzeugend ist dagegen eine Jazz-Fassung des alten Volkslieds „Es waren zwei Königskinder“, was allerdings eher am Arrangement denn am Chor liegt. Technisch sitzt auch hier jeder Ton, darauf achtet Chorleiter und Ex-Wise-Guy Andrea Figallo schon genau. Verschiedene Verzierungen und rhythmische Spielereien, die dem Metrum des Textes entgegenlaufen, sorgen jedoch bei genauerem Hinhören für Irritationen.