Personenverkehr : Streik bei der Bahn beendet - Betrieb läuft wieder an

Streik bei der Bahn beendet - Betrieb läuft wieder an

Frankfurt am Main/Berlin Zurück zum regulären Fahrplan: Bei der Bahn soll rechtzeitig vor dem Wochenende wieder das volle Angebot auf der Schiene sein. Der Tarifkonflikt aber ist nicht gelöst.

Nach zwei Tagen Streik beginnt für Fahrgäste der Bahn am Freitag die Rückkehr zur Normalität. Der Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL kam um 2 Uhr planmäßig zum Abschluss.

Wie ein Bahnsprecher in der Nacht sagte, startete der Bahnverkehr am Freitagmorgen weitgehend normal. Da es allerdings vereinzelt noch zu Einschränkungen kommen könne, werden die Fahrgäste darum gebeten, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien der Deutschen Bahn zu informieren.