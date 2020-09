Zeitung: Hilfe in Bonner Uniklinik : Mutmaßlicher Kriegsverbrecher medizinisch in Bonn behandelt

München/Bonn Ein libyscher Milizenführer, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, hat sich einem Zeitungsbericht zufolge jahrelang in Deutschland behandeln lassen - unter anderem an der Bonner Uniklinik. Behörden ließen ihn ausreisen.

Ein libyscher Milizenführer, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und weitere schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, soll sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in Deutschland jahrelang unbehelligt medizinisch behandelt haben lassen – zuletzt im Januar und Februar in der Bonner Uniklinik. Der Mann habe in der Stadt Tarhuna eine Privatarmee aufgebaut. Dieser werden Morde, Folter und Entführungen an der Zivilbevölkerung zur Last gelegt, schreibt die Zeitung weiter.