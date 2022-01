Reality-TV : Tag zwei im RTL-Dschungelcamp: „Die Lunte ist gezündet“

Berlin Der RTL-Dschungel nimmt Fahrt auf. Schon an Tag zwei bieten die Kandidaten die großen Reality-TV-Klassiker: Lebensbeichten, schwere Vorwürfe und eskalierende Streitereien.

Und zwischen Youssefian und Filip Pavlovic kam es über die Frage, ob man nicht mal die Schlafstätte tauschen könne, zum Eklat - und das, obwohl er sie beim Einzug noch seine „Lieblings-Luderin“ genannt hatte. Youssefian sah sich nach einem Zeckenbiss zum Tausch nicht in der Lage und wusste das auch kundzutun: „Alter, ich hab gerade Zeckenfieber. Was geht nicht in Dein Spatzenhirn rein?“

Der RTL-Dschungel läuft in seiner 15. Staffel - zum ersten Mal in der Geschichte der Kultshow - in Südafrika und nicht mehr in Australien. Elf statt zwölf Kandidaten sind dabei, weil Lucas Cordalis, der Sohn des legendären ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis, sich nach einer Corona-Infektion noch in Isolation befindet. Ob und wann er noch ins Camp einziehen kann, war am ersten Wochenende der Show noch offen.