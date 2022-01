Weltmeisterschaft in London : Teetrinker Wright verzückt Darts-Welt - Nächstes Ziel: Nr. 1

London Im Sommer kündigte Peter Wright an, die WM und das World Matchplay zu gewinnen - ein halbes Jahr später ist dies Realität. Der extravagante Schotte arbeitet an seinem Darts-Denkmal.

Am Ende dieses Jahres will Wright Nummer eins sein

Als er das rund 25 Kilogramm schwere Pokal-Prachtexemplar bei seinem nächtlichen Interviewmarathon präsentierte, sagte Wright stolz: „Sie ist zurück. Das ist meine Lady.“ Der für seine bunten Haare und bunten Kleider bekannte Paradiesvogel hat eine famose Saison gekrönt und liegt nun in der Weltrangliste nur noch rund 15.000 Pfund hinter Primus Gerwyn Price aus Wales. Das nächste Ziel ist klar: die erstmalige Eroberung des Spitzenplatzes. „Am Ende dieses Jahres sollte ich die Nummer eins sein und das als erster Schotte in der Geschichte“, betonte Wright. Auch 2022 soll sein Jahr werden.

Wrights Karriere wie eine wilde Achterbahnfahrt

Schlusspunkt einer schwer kritisierten WM

„Halt den Kopf oben, Michael. Du weißt, dass du in Zukunft auch Weltmeister sein wirst“, sagte Wright. Der völlig frustrierte Smith kommentierte: „Mein nächstes Finale werde ich gewinnen. Mir haben nur noch zwei Sätze gefehlt.“ In der Arena im Norden Londons hatten sich zuvor bizarre Szenen zugetragen. Wright weinte, Smith weinte, plötzlich hüpfte Wright zu seiner Einlaufmusik „Don't stop the party“ von Pitbull hin und her, gefeiert vom Publikum.