Motorsport : Teures Wagnis: Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein

Spa-Francorchamps Audi wagt sich 2026 in die Formel 1. Das ehrgeizige Projekt kostet den Autobauer viel Geld. Schnelle Erfolge hält der Chef für unrealistisch. Trotzdem könnte eine weitere VW-Tochter bald folgen.

„Sehr langfristig“ angelegtes Projekt

Hunderte Millionen Euro wird sich der Autobauer das Engagement in der Königsklasse des Motorsports kosten lassen. Das Projekt sei daher „sehr langfristig“ angelegt, beteuerte Duesmann. Audi will einen eigenen Motor entwickeln, aber keinen komplett neuen Rennstall aufbauen. Bis Jahresende soll der künftige Partner offiziell werden. Erwartet wird, dass Audi beim Schweizer Sauber-Rennstall einsteigt. Gefeilscht wird wohl noch über die Höhe der Kaufsumme und den Umfang des Anteilspakets.

Schon bald könnte auch Porsche als weitere VW-Marke seinen Einstieg in die Formel 1 im Bündnis mit dem Red-Bull-Team von Weltmeister Max Verstappen verkünden. Dieser Doppelstart, verbunden mit den hohen Kosten, ist im Volkswagen-Konzern durchaus umstritten. Duesmann versicherte jedoch, er und Porsche-Chef Oliver Blume seien in ihrer Rennsport-Euphorie „auf einer Linie“. Blume übernimmt zum 1. September auch den Vorstandsvorsitz bei VW.

Zukunftsorientierte Ausrichtung der Auto-Branche

In weniger als vier Jahren einen starken Formel-1-Motor zu entwickeln, sei eine gewaltige Herausforderung, räumte Audis Technik-Vorstand Oliver Hoffmann ein. „Das ist kein weiter Weg, wir müssen uns beeilen“, sagte er. Noch fehlt es an Personal und Prüfständen in der Motorsport-Fabrik in Neuburg an der Donau, dafür wird eine deftige Anschub-Finanzierung fällig. „Wir nennen für die gesamte Operation keine Zahlen. Aber es sind hohe Zahlen“, sagte Duesmann.