Bundesliga Toppmöller übernimmt bei der Eintracht - Vertrag bis 2026

Für Toppmöller, der bei RB Leipzig und dem FC Bayern München Assistent von Julian Nagelsmann war, ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga. Vor seinen Stationen als Co-Trainer betreute er F91 Düdelingen in Luxemburg sowie Royal Excelsior Virton in Belgien. Die Trennung von Glasner hatte Frankfurt bereits in der ersten Mai-Hälfte verkündet.