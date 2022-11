Fußball-WM : Tor von Davies zu wenig: Kroatien dank Kramaric auf Kurs

Al-Rajjan Nach nur 67 Sekunden erzielt Davies das erste kanadische WM-Tor. Am Ende scheidet Kanada trotzdem aus, weil Kramaric zweimal trifft. Auf Kroatien wartet ein Gruppenfinale gegen Belgien.

Der Vize-Weltmeister besiegte die Eishockeynation nach Startschwierigkeiten dank des überragenden Hoffenheimers noch mit 4:1 (2:1). Während den Kroaten damit im letzten Gruppenspiel gegen Belgien am Donnerstag ein Punkt genügt, war der erste kanadische Treffer bei einer WM zu wenig, die Niederlage besiegelte das Aus von Bayern-Star Davies und Co.

„Von so etwas träumt man, ich kann es kaum glauben“, sagte Davies zu einem Treffer, der zwar einer für die Geschichtsbücher war, am Ende aber wertlos blieb. Denn die Kroaten erteilten dem WM-Außenseiter eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. „Das 2:1 war der Wendepunkt“, sagte Kanadas Trainer John Herdman. „Wir wollten das erste kanadische Team sein, das bei einer WM weiterkommt. Nun wollen wir das erste Team sein, das ein Spiel gewinnt.“