Fußball-Nationalmannschaft Torhüter Neuer beendet DFB-Karriere: Keine WM 2026 mehr

Die nächste WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist nun also kein Ziel mehr für Neuer, der angefangen mit der WM-Endrunde 2010 in Südafrika bei insgesamt acht Turnieren die Nummer eins der Nationalmannschaft war. Seine großartige Torwart-Karriere wollte er in diesem Sommer mit dem Gewinn des Europameister-Titels im eigenen Land krönen.