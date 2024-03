Nationalmannschaft Torwart-Turbulenzen um Neuer: Verletzung verhindert Comeback

Nach dpa-Informationen sollte Neuer in Kürze von Nagelsmann zum Stammtorwart für die Heim-EM im Sommer ernannt werden. Was die Blessur für diese Überlegungen bedeutet, war vorerst unklar. Am Nachmittag reiste Neuer aus dem Teamhotel in Gravenbruch bei Frankfurt ab, wie der DFB mitteilte. Auch für den FC Bayern ist das eine schlechte Nachricht kurz vor den Viertelfinalspielen in der Champions League gegen den FC Arsenal.