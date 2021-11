„Traumschiff“ wird 40 : Der Dampfer der Herzen

„Traumschiff“-Crew von 1983 mit (v.l.) Horst Naumann als Schiffsarzt, Heinz Weiss als Kapitän, Heide Keller als Stewardess und Sascha Hehn als Steward. Foto: dpa/Klar

Bonn Vor 40 Jahren stach erstmals das „Traumschiff“ in See. Zum Jubiläum gibt es Premieren, Wiederholungen und viele Folgen in der ZDF-Mediathek und bei ZDFneo.