Doping Jan Ullrich spricht über Umstände beim Team Telekom

Doping zur Wahrung der Chancengleichheit - so wurden die verbotenen Substanzen gerechtfertigt. „Ohne nachzuhelfen, so war damals die weitverbreitete Wahrnehmung, wäre das so, als würdest du nur mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen“, ergänzte der 49-Jährige.