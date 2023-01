13 Millionen Klicks : Video von Rampe in Koblenzer Tiefgarage geht viral

Video von Rampe in Koblenzer Tiefgarage geht viral

Der Blogger und Webvideoproduzent «EisteeLePeach» zeigt auf seinem Handy Videos von Autos, die er dabei gefilmt hat gefilmt hat, wie sie auf einer gefährlichen Rampe in einem Parkhaus ausrutschen. Seine Filme gingen viral und wurden bereits von mehr als 13 Millionen Nutzern der Plattform Tiktok gesehen. Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz Eine Rampe in einem Koblenzer Parkhaus wird für einige Autofahrer zum Problem: Bei Regen drehen die Reifen durch und die Autos kommen oft nicht mit einem Versuch die Rampe hoch. Videos von der Rampe gehen auf TikTok viral.

Die Rampe einer Koblenzer Tiefgarage geht viral - Tiktok-Videos von ihr werden international bis zu rund 13 Millionen Mal geklickt. Die kleinen Filme des Kurzvideodienstes zeigen, wie bei Regenwetter manche Autofahrer dabei scheitern, die steile Metallebene in einem Rutsch hochzufahren. Ihre nassen Reifen drehen durch, vereinzelt berühren Außenspiegel das Seitengeländer. In den Kommentaren heißt es etwa: „Dieses Parkhaus ist berühmter als jeder Politiker“ oder „Herzlichen Glückwunsch an den Architekten/Hersteller“.