Krankheit bei Rindern - und bei Menschen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vogelgrippe

Versuche am FLI ergaben allerdings, dass auch die in Deutschland kursierende H5N1-Form Rinder infizieren kann. Das Virus habe sich im Euter vermehrt und Kühe hätten Krankheitssymptome wie Milchbildungsrückgang, Veränderung der Milchkonsistenz und Fieber gezeigt, teilte das Institut kürzlich mit. Die Risikoeinschätzung - sehr gering - ändere sich dadurch nicht.In diese Einschätzung spielt hinein, dass es - anders als etwa in Nord- und Südamerika - derzeit keine größere H5N1-Welle unter Wildvögeln in Europa gibt. „Es ist so ruhig wie seit Jahren nicht mehr“, sagt Beer. „Seit einigen Wochen nimmt die Zahl der Nachweise ganz deutlich ab.“