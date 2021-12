Prozess 2022 : Volksverhetzungs-Prozess gegen polnischen Priester in Köln

Köln Ein deutscher Strafbefehl gegen einen polnischen Theologen sorgte im Sommer für Wirbel bei den überwiegend katholischen Nachbarn. Nun kommt es Anfang 2022 zum Showdown vor Gericht.

Die Regierung in Warschau hatte nach Bekanntwerden des Strafbefehls Vorwürfe gegen die deutsche Justiz erhoben. Vize-Justizminister Marcin Romanowski sah im Sommer die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik gefährdet. Er erkenne „freiheitsfeindliche Tendenzen im deutschen Rechtsschutzsystem“, sagte der Politiker der nationalkonservativen Partei Solidarisches Polen der Deutschen Presse-Agentur damals. „Die Verhängung von Strafen für wissenschaftliche Tätigkeiten stellt eine Bedrohung der Grundfreiheiten und europäischen Standards dar.“

Rothe ist gut vernetzt mit kirchlichen Reformbewegungen wie „Maria 2.0“ oder „Wir sind Kirche“ und engagiert sich für Homosexuelle in der katholischen Kirche. Im Mai hatte er die Aktion „#liebegewinnt“ mitgetragen. In einem Gottesdienst in München segnete er gleichgeschlechtliche Partnerschaften - gegen den erklärten Willen des Vatikans. Ende Januar 2022 soll sein neues Buch erscheinen: „Gewollt. Geliebt. Gesegnet. - Queer-Sein in der katholischen Kirche“.