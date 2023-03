Kritik an Londoner Polizei Vom Bobby zum Buhmann

Beide Fälle hatten zu einer tiefen Vertrauenskrise geführt, weil sie nicht als vereinzelt angesehen wurden. Jetzt müsse man wieder, klagte die Kolumnistin Alice Thomson in der „Times“, unseren Töchtern sagen: „Wenn ein Beamter seinen Dienstausweis zeigt, dann nehmt nicht automatisch an, dass er vertrauenswürdig ist.“ Der Bobby wird zum Buhmann. Die einst hochangesehene Institution der „Met“ sieht ihren Ruf schwer beschädigt. Zuerst hatte man es noch mit der Entschuldigung vom „schlechten Apfel“ versucht, doch vergeblich, denn es sind viel mehr als nur einige wenige Polizisten, die übergriffig wurden. Im Jahr 2021 gab es 251 Anschuldigungen gegen Polizeibeamte in London, aber nur in elf Fällen kam es zu einer Anklage, meldete die „Daily Mail“. Ende Januar wurde bekannt, dass die Londer Polizei 1663 Anschuldigungen von häuslicher Gewalt und Sexualvergehen gegen 1071 Beamte neu aufrollt.