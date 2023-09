Zukunft des Nahverkehrs Von autonomen Shuttlen, neuen Bussen und gelaserten Scheiben

Und auch neue Nahverkehrszüge soll es geben: Die Bahn will bis 2030 gemeinsam mit den Ländern rund zwölf Milliarden Euro in neue Fahrzeuge investieren, elf Milliarden Euro allein in Bahnen. Und auch Telefonate im Regionalzug könnten bald besser laufen: Die Bahn will die Scheiben lasern. Alle Scheiben sind mit einer dünnen Metallschicht überzogen. Das schützt vor Wärme, lässt aber auch keine Mobilfunkwellen durch. Das neue Verfahren schneidet eine Netzstruktur in die Metallschicht, die sie so für Funkwellen öffnet. In Brandenburg und Bayern sind derzeit zwei Testzüge der Bahn unterwegs. Ob andere Züge folgen, ist noch offen. Die Bahn sucht noch weitere Verkehrsverbünde als Partner.