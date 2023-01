Tarifkonflikt : Post-Streik kann gravierende Folgen für die Zustellung haben

Am Zustellstützpunkt der Deutschen Post DHL am Hauptbahnhof in Rostock haben sich Mitarbeiter zum Warnstreik eingefunden, im Hintergrund stehen die Zustellfahrzeuge.

Berlin/Bonn Im Tarifstreit bei der Deutschen Post will Verdi mit bundesweiten Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Freitag waren Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert, ganztägig die Arbeit ruhen zu lassen.

Bei der Zustellung von Briefen und Paketen kann es in Folge eines bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Post dieser Tage auch zu längeren Verzögerungen kommen. Je nach Ende der Streikaktivitäten vor Ort sei es möglich, dass Briefe und Pakete mit einigen Tagen Verzögerung erst in der ersten Hälfte der kommenden Woche ausgeliefert werden können, teilte die Deutsche Post am Freitag in Bonn mit.

Im laufenden Tarifkonflikt hatte Verdi ab Donnerstagnachmittag und ganztägig für Freitag zu Arbeitsniederlegungen in allen Brief- und Paketzentren aufgerufen.

Pakete und Briefe bleiben liegen

Die Gewerkschaft will in der Branche den Einsatz von Subunternehmen verbieten. Auch DHL Express wird kritisiert: Der Unternehmensbereich der Deutschen Post arbeitet ebenfalls mit Subunternehmern zusammen. Der Konzern weist die Verantwortung jedoch von sich.

Von den Warnstreiks am Freitag seien bundesweit rund 2,3 Millionen Paketsendungen betroffen, berichtete die Deutsche Post. Dies entspreche etwa einem Drittel der durchschnittlichen Tagesmenge. Betroffen seien auch rund 13 Millionen Briefsendungen, was etwa einem Viertel der durchschnittlichen Tagesmenge entspreche.

„Insgesamt sind bisher rund 16.700 Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt, das heißt rund ein Drittel der aktuell heute anwesenden Beschäftigten“, sagte ein Postsprecher. Die Gewerkschaft Verdi gab die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Warnstreiks seit Donnerstagabend mit 15.000 an. Die Deutsche Post betreibt in Deutschland 82 Briefzentren, 38 Paketzentren sowie zwei internationale Postzentren. Es würden alle Paketzentren und nahezu alle Briefzentren seit Donnerstagabend ganztägig bestreikt, sagte ein Verdi-Sprecher. Punktuell gebe es bundesweit auch Warnstreiks in der Brief- und Paketzustellung.