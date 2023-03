Verkehr Warnstreik soll öffentlichen Verkehr weitgehend lahmlegen

Verdi-Chef Frank Werneke verteidigte den Warnstreik in der „Bild am Sonntag“: „Lieber ein Tag, an dem sich in Deutschland nichts bewegt, und dann ein für die Beschäftigten akzeptables Tarifergebnis als ein Scheitern und in der Folge wochenlange Auseinandersetzungen, von denen die Bevölkerung am Ende viel stärker betroffen ist.“ Keiner wünsche sich einen unbefristeten Streik im öffentlichen Dienst. Werneke sagte aber auch: „Wir sind zu einem umfassenden Arbeitskampf in der Lage, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden.“