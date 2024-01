Peta will bestimmte Redewendungen verbannen Was die Katze mit der Pizza Calzone zu tun hat

Wenn jemand die Katze aus dem Sack lässt, offenbart er im übertragenen Sinn etwas und dient im konkreten Bild ganz praktisch dem Tierwohl, weil ein anderer Jemand die Katze zuvor in den Sack gesteckt haben muss. Wo die Redewendung auch einen möglichen Ursprung hat, weil dies doppelt böswillige Menschen in betrügerischer Absicht taten, damit jemand die Katze im Sack kaufte in der Annahme, es befinde sich beispielsweise ein veritables Ferkel darin. Was die Katze entwertet, wozu Millionen Katzenhalterinnen und Katzenhalter eine klare Meinung haben dürften. Die hat auch Peta. Die Tierschutzorganisation sieht die Katze insgesamt in der Redewendung diffamiert. Wie überhaupt so manches Tier sprachlich darbt, indem es als dumme Gans, schräger Vogel oder Sündenbock herhalten muss.