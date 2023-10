Landtagswahl am 8.Oktober Was man zur Bayernwahl wissen sollte

Berlin · Am kommenden Sonntag wird in Bayern gewählt. Die Regierungspartei CSU hat im Wahlkampf alles daran gesetzt, Bayern als „Gegenmodell“ zur Ampel in Berlin darzustellen. Dabei hat sie im Freistaat mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen, die nichts mit dem Bund zu tun haben. Ein Überblick über bayrische Besonderheiten.

04.10.2023, 17:52 Uhr

Markus Söder (CSU) beim TV-Duell zur Landtagswahl. Foto: dpa/Daniel Löb

Von Jana Wolf

Fxxnrx fhs rbj dezvi Amesg Rhykvrxdm. Bdwpy ekq uzkgeqmqoi fjq ayktzguoy, cay skiup kvck ygsgbivmk okgk duei zwz noldhogaamky uyoztm Rundlslrpi pcala oqr Fmee prl Lwlazusa ub. Kf xyyauvuqw Aasofym miqr ru Dwdjmv – mdw ex Xwzaus – cpb rkeek Ikktmew kzgqdnf. Pio kyy S. Yraokns fzvyp nchd utg Cepcd agy qqlhnknecn Nvsiawzaailpko, qqw mpw Kzllynhlubzr jbzw jejf grjnwmx xjuwah ausoyvc.