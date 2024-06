Fußball-EM „Wirklich hart“: Ukraine verabschiedet sich mit Applaus

Und sie sahen zunächst eine dominante belgische Mannschaft. „Die Belgier sind einfach gut, das sind hervorragende Spieler“, lobte Rebrow später. Für die Anfangsphase stimmte das auch. Wenn Belgien gefährlich wurde, war Superstar Kevin De Bruyne von Manchester City in der Regel beteiligt. Schon in der siebten Minute bediente er Romelu Lukaku, der wuchtige Angreifer scheiterte aber am ukrainischen Schlussmann Anatolij Trubin. Lukaku wartet noch auf sein erstes Turniertor. In den ersten beiden Gruppenspielen waren dem 31-Jährigen in Summe drei Treffer aberkannt worden.